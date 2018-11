Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am europäischen Aktienmarkt können sich die Kurse am Donnerstag im frühen Geschäft weiter erholen. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 3.260 Punkte, der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 11.632 Zähler. Händler verweisen auf die extrem starken US-Vorlagen, mit denen die Chance auf eine Jahresendrally wieder gestiegen sei. Nach dem Dow-Jones haben am Mittwoch auch S&P-500 sowie die beiden Nasdaq-Indizes ihre 200-Tagelinien zurückerobert. Davon können die meisten europäischen Börsen derzeit nur träumen.

Im Blick steht in Europa vor allem die Saison der Unternehmensbilanzen mit dem bisher berichtsreichsten Tag zum dritten Quartal.

Heidelcement Gewinner - Prosieben Verlierer des Tages

Den Gewinner des Tages im DAX stellen Heidelbergcement. Der Baustoffkonzern hat zwar die Gewinnerwartungen nicht erfüllt, aber höhere Preise durchgesetzt. Das schürt die Hoffnung auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs in diesem Jahr stark an Boden verloren hat. Nun zieht er um 5,1 Prozent an.

Verlierer des Tages sind dagegen Prosiebensat1. Der Kurs bricht um 12 Prozent ein. Anders als geplant muss die TV- und Unterhaltungskette einen Umsatzrückgang verzeichnen. "Das ist schlimmer als der Gewinnrückgang, weil es zeigt, dass das Wachstum im E-Commerce-Geschäft nicht das TV-Geschäft auffangen kann", so ein Händler. Zudem dürfte die Dividende fallen. RTL sinken im Sog um 5 Prozent, obwohl hier die Geschäftszahlen die Erwartungen in etwa erfüllt haben.

Commerzbank und SocGen stark - Unicredit leiden unter Türkei

Im MDAX gewinnen Commerzbank 5,5 Prozent. "Die Zahlen liegen in der Breite über den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. So ist der Gewinn weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Die harte Kernkapitalquote ist gestiegen, und den Ausblick hat das Haus bestätigt. Der Verkauf des EMC-Geschäfts an die Societe Generale sei erwartet worden, heißt es.

Positiv bewerten Marktteilnehmer auch die Geschäftszahlen der Societe Generale. Der Nettogewinn habe die Erwartungen deutlich übertroffen, heißt es am Markt. Die harte Kernkapitalquote von 11,2 Prozent habe die Prognosen erfüllt. Auch die Ausschüttungsquote von 50 Prozent entspreche den Erwartungen. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent.

Unicredit verlieren dagegen mit hohen Abschreibungen auf eine Bankbeteiligung in der Türkei knapp 2 Prozent.

Deutsche Telekom mit gutem Cashflow - Siemens erhöht Dividende

Einen Tick besser als erwartet sind die Geschäftszahlen der Deutschen Telekom ausgefallen, wie es in einer ersten Einschätzung im Handel heißt. Der Konzern hat die Gewinnzielsetzung erneut erhöht. Der Cashflow habe zugenommen, womit auch die Dividende mehr als gesichert sei. Der Kurs zieht um 0,7 Prozent an.

Bei Siemens ragt das Industriegeschäft heraus. Es hat deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der zukunftsträchtige Bereich Digital Factory hat dagegen auf der Gewinnseite eher enttäuscht. Siemens erhöht nun wie erwartet die Dividende auf 3,80 Euro je Aktie. Der Kurs könnte von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Euro gestützt werden. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent.

Continental verlieren dagegen 1,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf den Ausblick, der die Risiken betont. "Das hört sich eigentlich zu skeptisch an, um zu Käufen zu animieren", sagt ein Händler.

In London ziehen Astrazeneca um 1,5 Prozent an. Der Pharmakonzern hat die Gewinnerwartungen geschlagen und den Ausblick bestätigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.260,29 0,44 14,13 -6,95 Stoxx-50 2.991,86 0,58 17,38 -5,85 DAX 11.632,20 0,46 53,10 -9,95 MDAX 24.540,62 0,49 119,37 -6,34 TecDAX 2.712,29 0,93 25,05 7,25 SDAX 11.317,68 0,68 75,98 -4,79 FTSE 7.144,86 0,39 27,58 -7,42 CAC 5.161,38 0,46 23,44 -2,85 Bund-Future 159,24% -0,07 1,95 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:01 Uhr Mi, 17.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1442 +0,10% 1,1433 1,1467 -4,8% EUR/JPY 130,05 +0,23% 129,91 130,00 -3,9% EUR/CHF 1,1452 -0,02% 1,1454 1,1466 -2,2% EUR/GBP 0,8705 -0,02% 0,8711 0,8731 -2,1% USD/JPY 113,66 +0,13% 113,59 113,36 +0,9% GBP/USD 1,3145 +0,10% 1,3130 1,3134 -2,7% Bitcoin BTC/USD 6.486,49 -0,6% 6.489,96 6.519,01 -52,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,46 0,45 0,03 USA 2 Jahre 2,96 2,95 1,07 USA 10 Jahre 3,22 3,24 0,81 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,35 61,67 +1,1% 0,68 +7,4% Brent/ICE 72,67 72,07 +0,8% 0,60 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,74 1.224,80 -0,1% -1,06 -6,1% Silber (Spot) 14,51 14,58 -0,5% -0,07 -14,3% Platin (Spot) 873,25 873,50 -0,0% -0,25 -6,1% Kupfer-Future 2,72 2,75 -1,1% -0,03 -18,7% ===

