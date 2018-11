Das Impfstoff-Unternehmen Valneva hat Neun-Monats-Zahlen präsentiert. Die Produktumsatzerlöse der ersten neun Monate 2018 betragen 71,1 Mio. Euro (Jahreswachstum 10 % CER1, 5% AER). Die Gesamterlöse liegen bei 78,3 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 erreichten die IXIARO®/JESPECT®Produktumsätze 50,0 Mio. Euro im Vergleich zu 45,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Jahres 2017. Der Anstieg entstand größtenteils durch die Nachfrage in den USA, einschließlich des US-Reisemarktes, für den Valneva die direkte Kontrolle über Marketing und Vertrieb übernommen hat, wie das Unternehmen mitteilt. Das EBITDA halbierte sich gegenüber der Vorjahresperiode auf 6,1 Mio. Euro. Die Reduktion des EBITDA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...