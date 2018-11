In der Biologie gibt es das schöne altgriechische Wort "Symbiose", was übersetzt "zusammen Leben" bedeutet. Und zwar in der Hinsicht, dass diese "Beziehung" für beide Arten vorteilhaft ist. Vielleicht trifft dies auf wenige Firmen besser zu als auf Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) und Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005).

Den vollständigen Artikel lesen ...