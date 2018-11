Rotkreuz (ots) -



Mit "Best-Price" reduziert Mobility ab Dezember die Kosten von

langen Fahrten. Das Unternehmen reagiert damit auf die Resultate

einer Kundenumfrage.



Mobility will ihre Dienstleistungen möglichst einfach gestalten:

Dank Best-Price greifen ab 12. Dezember automatisch Maximalpreise auf

lange Fahrten bis 24 Stunden und 200 Kilometer. Diese Maximalpreise

unterscheiden sich je nach Fahrzeugkategorie und schliessen - wie bei

Mobility üblich - Treibstoff und Versicherungen mit ein. So zahlt

beispielsweise ein Genossenschafter für ein Budget-Auto neu höchstens

CHF 110, was einem Sparpotenzial von CHF 48 gleichkommt. Allfällige

Mehrkilometer oder -stunden werden einfach zum Standard-Tarif

hinzuverrechnet. Geschäftsführer Patrick Marti erklärt: "Mit

Best-Price machen wir lange Buchungen wieder attraktiver. Das ist der

ausdrückliche Wunsch unserer Kunden." Ob das neue Modell Anklang

findet, sollen Befragungen zeigen, die das Unternehmen in den

nächsten Monaten durchführen wird. "So können wir allfällige

Verbesserungen rasch vornehmen", ergänzt Marti.



Mobility-Best-Price löst die Sparpakete ab



Letztes Jahr hatte die Genossenschaft ein neues Preismodell

eingeführt - und mit ihm vorauszubuchende Sparpakete, welche die

höheren Kosten für einzelne lange Fahrten abfedern sollten.

Allerdings haben nur 5% aller Kunden die Sparpakete auch tatsächlich

genutzt. Zu kompliziert seien sie, wie eine kürzlich durchgeführte

Umfrage zeigt. Dem Ruf nach einem flexibleren, einfacheren Modell und

nach billigeren Langstrecken folgt Mobility nun mit Best-Price.

"Best-Price schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe", meint Marti,

"denn es gilt für jede Reservation, greift automatisch und kann viel

Geld sparen. Wir sind sicher, dass das Anklang finden wird."



Bis zu CHF 96 sparen



Das höchste Sparpotenzial bieten Emotion-Fahrzeuge mit bis zu CHF

96 pro Tag. Bei mehrtägigen Fahrten vervielfacht sich dieses

Potenzial entsprechend. Genossenschafter sind gegenüber Jahres- oder

Testabonnenten jeweils mit CHF 10 im Vorteil, Business- und

Click&Drive-Kunden sind vom Angebot ausgeschlossen.



