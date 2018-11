Die erste Runde der prominenten Kandidaten für den CDU-Vorsitz soll noch vor den Regionalkonferenzen in dieser Woche stattfinden. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sollen sich am Freitagnachmittag im Frauenunion-Vorstand in Berlin vorstellen, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf eigene Informationen.

Die Frauenunion hatte sich zuletzt als eine der wenigen Unions-Vereinigungen bereits auf ihren Favoriten für den Parteivorsitz festgelegt und sich für Kramp-Karrenbauer ausgesprochen. Die Regionalkonferenzen sollen in der kommenden Woche starten.