Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-08 / 09:59 *Anlass des Berichts: Update* *Unternehmen: *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR * *Einstieg in heißesten Markt der Branche! - Expansion durch hochgradiges Vanadiumprojekt perfekt! Gewaltiger Kursanstieg voraus!* Nachdem in den letzten Tagen unser Top Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]bereits sensationelle Explorationsergebnisse von über 9,61 % Kobalt vermelden konnte, platzt heute nun die Newsbombe! Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *vermeldet den Einstieg in den Markt mit dem zurzeit heißesten Industriemetall überhaupt. - VANADIUM!* Unternehmen, welche in letzter Zeit Vanadium Projekte an Land ziehen konnten sind innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent gestiegen! *Alle Vanadium-Werte sind 2018 praktisch* *ausnahmslos explodiert*: - *First Vanadium* *+645% *von 0.20 auf 1.49 CAD - *Largo Resources* *+341%* von 1.00 auf 4,41 CAD - *Prophecy Development* *+480%* 0,10 - 0,58 CAD in den letzten 4 Wochen!!! *Die Neubewertung der Aktie im derzeit heißesten kanadischen Markt dürfte durch diese News heute schon beginnen.* *Vom aktuellen Kursniveau weg, besteht für Investoren die große Chance, ihren Einsatz schon innerhalb relativ kurzer Zeit zu vervielfachen. Ein Anstieg vom jetzigen Niveau um 0,365 CAD (0,24 EUR) auf 1,50 CAD erscheint durchaus im Bereich des Möglichen. Verpassen Sie es daher nicht, sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Die heutige News in Detail:* Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] hat mit Contigo Resources Ltd. ("Contigo") eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% eines Vanadium Projekts im kanadischen Barachois in der Provinz Quebec abgeschlossen. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]ist eines der wenigen Unternehmen, die überhaupt in Kanada ein neues Vanadium gefunden haben und mit Explorationsarbeiten begonnen haben! Entsprechend begeistert fällt die Reaktion von Go Cobalts Präsident Scott Sheldon zur neuen Akquise aus: Barachois ist eine ausgezeichnete Neuaufnahme in unserem Batteriemetallportfolio. Dies ist ein kanadisches Projekt mit guten Gehalten und einfachem Zugang. Das Gebiet der Vererzung bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, Wert zu relativ niedrigen Kosten hinzuzufügen. Unser Unternehmen ist davon sehr begeistert, den Vanadiumsektor zu betreten. Die industrielle Nachfrage in Verbindung mit einem zukünftigen Markt für wiederaufladbare elektrochemische Zellen wie z. B. Vanadium-Redox-Durchflussbatterien sieht sehr ermutigend aus. *Barachois Projekt mi 2% Vanadium* Das Projekt umfasst 1801 Hektar, wo aufgezeigt wurde, dass Sedimente aus dem Karbon eine sedimentäre Vanadium-Zink-Blei-Vererzung beherbergen. Historische Arbeiten im neu erworbenen Barachois Projekt haben drei Vorkommen identifiziert. Proben aus diesen Vorkommen lieferten Gehalten von über 2 % Vanadiumpentoxid, über 8 % Blei und über 5 % Zink. *Hervorzuheben ist auch, dass 2% Vanadium ungefähr 22% Kupferäquivalent entsprechen, also ein äußerst hochgradiges Vorkommen darstellt. *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] hat bereits mit der Exploration durch Probennahmen begonnen, um die Ausdehnung der historischen Vererzungszonen nachzuweisen. *Akquise des* *Barachois Projekt zu günstigen Konditionen* Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] konnte ein sehr günstiges Abkommen mit Contigo Resources Ltd aushandeln. Das Abkommen sieht vor, dass Go Cobalt lediglich eine Zahlung von 40.000 Dollar in bar leistet und 1,0 Millionen Go Cobalt-Aktien ("GOCO-Aktien") stufenweise über einen Zeitraum von 12 Monaten ausgibt. *Durch die Akquise des Barachois Vanadium Projekts stößt Go Cobalt in den aktuell absolut heißesten Markt an der Börse vor. Eine Neubewertung zu Kursen jenseits der 1,00 CAD Marke ist unausweichlich. Greifen Sie daher jetzt noch bei dieser einmaligen Chance zu.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Vanadium seltener und gefragter Rohstoff* War 2017 noch ein großartiges Jahr für Batteriemetalle wie Lithium und Cobalt, als sich dessen Preis mehr als verdoppelten und in deren Sog sogar die Nickel und Kupferpreise angestiegen sind, so setze 2018 doch eine gewisse Korrektur dieser Batteriemetalle ein. *Jedoch gibt es noch ein anderes Batteriemetall, das letztes Jahr stärker als Cobalt gestiegen ist und dieses Jahr seinen Höhenflug fortsetzt: Vanadium. * Betrachtet man die Entwicklung der einzelnen Industriemetalle etwas genauer, geht Vanadium als klarer Gewinner hervor. So ist der Preis für Vanadium seit 2015 um +700% gestiegen. (+300% in 2017). Ein Grund für den rasanten Preisanstieg ist die weiterhin große Nachfrage nach Vanadium zum Beispiel bei der Stahlproduktion bei immer geringerem weltweitem Angebot. Die Nachfrage steigt nämlich seit Jahren stark an. China hat zum Beispiel neue Stahlverstärkungsstandards im Kampf gegen Überschwemmungen und Erdbeben eingeführt, sodass sich unter anderem der Vanadiumanteil im Stahl für Gebäudebauten seitdem verdoppelt hat. Die weltweite Produktion teilen sich China, Russland, Südafrika und Brasilen untereinander weitgehend auf, während das Angebot stetig aufgrund von Minenschließungen und Umweltrestriktionen schwindet. Die Produktion von Ausgangsmaterial zur Vanadiumherstellung erreichte ihren Höhepunkt 2013 und ist seitdem im Jahresvergleich ebenfalls immer weiter gesunken. *Vanadium Projekte weltweit im Fokus* Da die bestehenden Vanadium Produzenten ihre Fördermenge nicht in dem Maße steigern können, werden händeringend neue Vanadium Projekte gesucht, um die weltweite Förderung der Nachfrage entsprechend anpassen zu können. Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] Bereits gestern erreichten uns sensationelle Neuigkeiten unseres Kobalt-Kupfer Top Picks Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]. Mit herausragenden *9,61 % Kobalt *(NEWS) [3] konnten selbst unsere Erwartungen weit übertroffen werden. Dies sind branchenübergreifend mit Abstand die höchsten Ergebnisse der letzten Jahre. Nur als Vergleich, letztes Jahr im November vermeldete der Branchengigant First Cobalt (WKN A2ASGU) [4] mit 9,44 % Kobalt ebenfalls einen grandiosen Erfolg, daraufhin explodierte der Kurs am Tag der News um mehr als 40 %, um in den kommenden 5 Tagen nochmals mehr als 100 % zu zulegen. Wir erwarten heute und in den kommenden Tagen ebenfalls einen rasanten Anstieg. Des Weiteren erwarten wir innerhalb der nächsten Tage die Akquise eines bedeutenden Vanadium Projekts - spätestens dann sollte der Kurs weiter über die 0,60 EUR ausbrechen. Verpassen Sie es daher nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. Mit den weiteren Ergebnissen der Bodenproben *(bis zu 9,61 % Kobalt)*, konnten die historischen Kobaltgehalte bereits jetzt weit übertroffen werden. Wir erwarten in den kommenden Tagen und Wochen weiteren Newsflow, neben etlichen Bodenproben, welche sehr hochgradige Ergebnisse erwarten lassen (siehe News vom 10.10.2018), [5] erwarten wir auch den Erwerb gleich mehrerer bedeutender Vanadium Projekte. Aufgrund der hohen Insiderbeteiligung (60% - LINK [6]) erwarten wir noch in diesem Jahr einen steilen Kursanstieg. Kurse um die 1 EUR Marke sind durchaus im Bereich des realistischen. *Das Ziel "Bloom" (Gebiet der heutigen Ergebnisse) - 2019 mit Bohrprogramm* Das Ziel Bloom ist von Bedeutung, da es von mehreren in geringer Tiefe liegenden magnetischen Anomalien umgeben ist. Diese Anomalien sind alles vorrangige Bohrziele für das Arbeitsprogramm 2019. Historische Arbeiten führten zu 14 übertägigen Kupfer- und Kobaltvorkommen. Fünf dieser übertägigen Vorkommen befinden sich im Ziel Bloom, was es zum aussichtsreichsten Gebiet des Projekts macht. *Durch die Erweiterung des bestehenden Monster Projekts, konnte Go Cobalt sich zu einem frühen Zeitpunkt fortlaufende Kupfer-Kobalt Vererzungen sichern. * Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Weltklasse Kupfer-Kobalt Lagerstätte entdeckt - 3 große magnetische Körper mit bis zu 2 Kilometer Durchmesser entdeckt!* Erst vor kurzem konnte Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1], die Entdeckung von drei großen (1,6 bis 2 km Durchmesser) magnetischen Körpern durch unabhängige Inversionsauswertung der im Jahre 2018 auf der Liegenschaft Monster durchgeführten detaillierten luftgestützten magnetischen Erkundung vermelden. Dies ist eine Weltklasse Entdeckung und sollte dem Aktienkurs zu neuen Höhen verhelfen. Die Lagerstätte hat große geologische Ähnlichkeit mit der Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP. Des Weiteren erwarten in wir in Kürze eine bedeutende Akquise. *Die Liegenschaft ähnelt der Lagerstätte von Olympic Dam von Milliardenplayer BHP Billiton* *Die anomal magnetischen Körper kommen innerhalb und/oder neben dem ausgedehnten Werneke-Brekziensystem vor, eine "Mega-Brekzie", die sich über die 18 km lange Liegenschaft Monster (die "Liegenschaft") erstreckt.* Die sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Liegenschaft befindet sich im Yukon Territory, Kanada. *Die magnetischen Körper besitzen eine ähnliche Größe und Suszeptibilität wie andere große Lagerstätte des Iron Oxide Copper Gold-Typs ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) wie z. B. die Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP und könnten große Volumen vererztes Gestein repräsentieren.* Die in zahlreichen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 08, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)