BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die Fusion der Carsharing-Dienste von BMW und Daimler unter Auflagen genehmigt. Die von den beiden Konzernen bereits angebotenen Zugeständnisse seien ausreichend, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken zu zerstreuen, teilte die Brüsseler Aufsichtsbehörde mit.

Durch die geplante Transaktion haben Carshing-Kunden in den sechs Städten Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, München und Wien weniger Alternativen, monierte die EU-Kommission. Daimler und BMW hatten deshalb angeboten, Aggregatorplattformen von Drittenanbietern für Mobilitätslösungen Zugang zu ihrer Anwendungsprogrammierschnittstelle zu geben, sodass diese dann Nutzer zu den Carsharing-Angeboten von Daimler und BMW weiterleiten könnten. Zudem boten sie an, interessierten Carsharing-Anbietern in diesen Städten Zugang zu der Mobilitäts-App Moovel von Daimlers zu gewähren.

Daimler und BMW hatten die Fusion März offiziell angekündigt. Unter den Marken Car2go bzw Drivenow bieten sie weltweit in Großstädten Carsharing-Dienste mit den Fahrzeugmarken Smart, Mini und BMW an. Schwerpunkt ist dabei Europa, insbesondere Deutschland. Durch den Zusammenschluss wollen die deutschen Autobauer gegenüber ausländischen Anbietern wie Uber und Didi Chuxing konkurrenzfähig bleiben.

Neben den Carsharing-Diensten wollen BMW und Daimler auch die Aktivitäten im Bereich Parkplatz- und Ladesäulensuche sowie Taxivermittlung und Mitfahrgelegenheit fusionieren und dazu insgesamt sechs Joint Venture gründen.

November 08, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)

