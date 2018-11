Pressemitteilung der PNE AG:

PNE AG ist nach den ersten neun Monaten 2018 auf Kurs

- Berichtszeitraum mit positivem EBIT abgeschlossen und Prognose bestätigt

- Projektierung und Realisierung von Windparks entwickeln sich planmäßig

- Aufbau des "Windparkportfolios 2020" geht kontinuierlich voran

- Erste Dienstleistungen im Zuge der Umsetzung von "Scale Up" erbracht

Der international tätige Projektentwickler PNE ist zum Ende des dritten Quartals 2018 operativ wie auch finanziell gut auf Kurs. Das ergibt sich aus der Quartalsmitteilung, die die Unternehmensgruppe heute veröffentlicht hat.

Erfolgreiche operative Entwicklung Im Kerngeschäft, der Projektierung und Realisierung von Windparks, ist PNE national wie auch auf internationalen Märkten wie geplant gut unterwegs. In den ersten neun Monaten 2018 wurden in Deutschland und Frankreich bereits Windparks mit rund 37,4 MW Nennleistung fertiggestellt und in Betrieb genommen - davon Projekte mit rund 27,2 MW als Dienstleister.

Zum 30. September 2018 befanden sich weitere Windparkprojekte mit rund 93,2 MW Nennleistung in Deutschland, Frankreich und Schweden in Bau. Davon wird ein Projekt mit 25,2 MW von PNE als Dienstleistungsprojekt errichtet. Darüber hinaus konnte ...

