Der IT-Riese Google will seine Präsens an seinem Standort New York City offenbar vergrößern und im Zuge dessen Tausende neue Jobs schaffen. Auch Konkurrent Amazon sitzt an konkreten Expansionsplänen.

Der Internetriese Google will seinen Standort New York City offenbar ausbauen und 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Der Konzern habe Immobilienverträge, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...