Den Anwendern in der Chemie- und Pharmaindustrie geht es bei der Digitalisierung vor allem darum, ihre Stoffe und Produkte in immer kleineren und individuelleren Losgrösen zu produzieren - ein Paradigmenwechsel gegenüber der Herstellung von Bulk-Chemikalien in großen Konti-Anlagen. "Für uns steht die Frage im Vordergrund, wie es gelingen kann, das Potenzial der Digitalisierung über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen auszuschöpfen", erklärte Dr. Wilhelm Otten, der sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Namur in Bad Neuenahr an Dr. Felix Hanisch abgegeben hat.

Vor allem für die reifen Prozessindustrien in Europa ist wichtig, dass Industrie 4.0 nicht nur in neuen Anlagen, sondern vor allem auch in Bestandsanlagen umgesetzt wird. Das erfordert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...