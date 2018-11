Die Baader Bank hat die Einstufung für Siemens nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Mit den Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres und dem Ausblick befinde sich der Konzern im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die nicht ganz so stark wie erwartete Profitabilität im Bereich Digitale Fabrik sei durch andere Geschäftsfelder ausgeglichen worden./mf/stk Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-11-08/10:39

ISIN: DE0007236101