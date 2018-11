Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) des IT-Dienstleisters seien unter den Konsensschätzunge geblieben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dagegen habe der Gewinn je Aktie die Schätzungen übertroffen. Das Unternehmen liege in Hinblick auf die Gesamtjahresziele im Plan/mf/stk Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005437305