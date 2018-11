Der Kurs der Bayer-Aktie ist vor einigen Monaten nach unten gerutscht und verlief dann weiter in einem Abwärtstrend. Dabei unterschritt der Kurs auch das Bollinger Band, woraufhin sich dieses ausgedehnt hat. Seine Breite hat das Band bis heute weitestgehend beibehalten. Die Aktie hat aktuell einen Wert von etwa 71,41 Euro und verläuft seit Ende Oktober leicht aufwärtsgerichtet. Der RSI befindet sich an der unteren Grenze der neutralen Zone und ist zuvor auch in den überverkauften Bereich eingetaucht.

Chartbild-Untersuchung ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...