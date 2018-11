Von Denise Roland

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca sieht sich nach einer langen Durststrecke wieder auf Wachstumskurs. Im zurückliegenden dritten Quartal, in dem der Gewinn nicht so stark zurückging wie befürchtet, sorgten neue Medikamente für Wachstum und konnten damit den negativen Umsatztrend der alten Blockbuster auffangen.

Die Produktumsätze kletterten in den drei Monaten per Ende September um 8 Prozent auf 5,27 Milliarden US-Dollar. Laut CEO Pascal Soriot zeigt die Entwicklung, dass der Konzern am Beginn einer jahrelangen Periode nachhaltigen Wachstums steht.

Der britische Konzern hat massiv in eine ganze Reihe neuer Medikamente für verschiedene Anwendungen wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf investiert, um wieder mehr umzusetzen. Die Erlöse sind seit Jahren rückläufig, weil für viele seiner meistverkauften Medikamente nach Ablauf des Patentschutzes Nachahmerprodukte auf den Markt gekommen sind. Lag der Umsatz 2011 noch bei 33,5 Milliarden Dollar, so schrumpfte er zuletzt auf 22 Milliarden.

Astrazeneca bekräftigte nach den Drittquartalszahlen den früheren Ausblick, nach dem die Produkterlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen sollen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht der Konzern bei 3,30 bis 3,50 Dollar.

Im dritten Quartal sank der Gesamtumsatz, der auch Erlöse aus Lizenzvereinbarungen beinhaltet, um 14 Prozent auf 5,34 Milliarden Dollar. Der starke Rückgang war einer hohen Vergleichsbasis geschuldet. Im Vorjahresquartal hatte Astrazeneca 997 Millionen Dollar von der amerikanischen Merck & Co erhalten. Die beiden Konzerne hatten einen Deal geschlossen, sich die Rechte des Krebsmittels Lynparza zu teilen.

Der vielbeachtete bereinigte operative Gewinn sackte infolge des Umsatzrückgangs um 29 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar ab. Die Erwartungen wurden übertroffen. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem operativen Gewinn von 1,08 Milliarden und einem Umsatz von 5,25 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn brach auf 431 von 686 Millionen Dollar ein.

