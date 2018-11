Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Ausblick auf den Gewinn je Aktie des Industriekonzerns decke sich in etwa mit seiner Schätzung, schrieb Analyst Ben Uglow am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Positiv seien die Anmerkungen zum Marktumfeld, ebenso wie die etwas positivere Wortwahl bei der Umsatzprognose./bek/stk Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-08/11:01

ISIN: DE0007236101