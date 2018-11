Wallisellen (ots) - Disruptive Marktveränderungen zwingen heute

etliche Unternehmen, Organisationen und besonders auch Verbände zum

Handeln. Aktuelle Strategien, Strukturen und Partnerschaften werden

kritisch, aber immer im Sinne der Organisation hinterfragt. Dies hat

auch der SCSC getan und sich für einige Veränderungen entschieden.



Dazu Philipp Schoch, Präsident des SCSC: "Wir benötigen

Strukturen, die eine aktive Weiterentwicklung ermöglichen. Dies ist

aus unserer Sicht in der heutigen Verbandsform und im unseren

aktuellen Branchen-Umfeld nicht mehr möglich".



Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich der Vorstand des SCSC

zusammen mit der Geschäftsführung damit befasst, wie eine

erfolgreiche Zukunft des SCSC gesichert werden kann.



Der SCSC ruft mit der SCC (Swiss Council Community) eine neue und

zeitgemässe Netzwerk-Plattform für die Retail- , Handelsimmobilien-

und Shoppingcenter Branche ins Leben. Sie wird den 10-jährigen

Verband SCSC Swiss Council of Shopping Centers ablösen. "Wir sehen

die SCC Swiss Council Community klar als Weiterentwicklung des

ehemaligen SCSC, dem Shoppingcenter Branchenverband der Schweiz",

erklärt Philipp Schoch.



Ein Rebranding und eine Neupositionierung waren notwendig, ebenso

eine Erweiterung der Zielgruppe zu relevanten Branchen, der Ausbau

der Marktleistungen und der Aufbau einer tragfähigen Organisation.

"Mit der SCC sind wir heute viel breiter aufgestellt, führen

zusammen, was zusammen gehört und können unsere Aktivitäten bündeln",

sagt Marcel Stoffel, der Gründer und CEO der neuen Community.



Die SCC sieht sich als national und international vernetzte

Community und bietet seinen Mitgliedern Analoge und Digitale

Plattformen und Möglichkeiten für einen regen Austausch und das

Networking. Nebst den bekannten Fachforen (Retail Forum und

Shoppingcenter Forum) stehen auch zahlreiche Networking Anlässe,

Studienreisen und Weiterbildungsangebote auf dem Programm der neuen

Community. Die Internetplattform ermöglicht zudem allen Mitglieder,

sich individuell zu präsentieren und untereinander zu kommunizieren.



International bestens vernetzt ist die SCC und Ihre Mitglieder

durch die offizielle Partnerschaft mit dem ICSC (International

Council of Shoppingcenters) mit Headquarter in London und New York.

Am 26. September 2018 wurde in Amsterdam erfolgreich die gemeinsame

Vereinbarung unterzeichnet.



Die neue SCC Swiss Council Community startet per 1.1.2019 und wird

den Verband SCSC ablösen. Die Auflösung des SCSC Vereins erfolgt

voraussichtlich an der regulären Generalversammlung im 2019.



Marcel Stoffel

Gründer/CEO

SCC (Swiss Council Community)

Neue Winterhurerstrasse 99

8304 Wallisellen

H. +41 79 456 26 56

stoffel@swisscouncil.swiss

www.swisscouncil.swiss





Philipp Schoch

Präsident

SCSC (Swiss Council of Shopping Centers)

+41 79 317 60 06

philipp.schoch@wincasa.ch