Siemens hat mit den Geschäftszahlen nicht so richtig überzeugt. Dennoch springt der Kurs am Donnerstagmorgen nach oben. Der Münchener Dax-Konzern zeigt sich damit in einer hochspannenden Chart-Situation. Darauf aufbauend könnte sich bald schon eine neue Aufwärtsrallye einstellen. Was Anleger wissen müssen und wie sich Börsianer jetzt richtig...

Den vollständigen Artikel lesen ...