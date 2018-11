Baierbrunn (ots) - Bei pflegebedürftigen Menschen ist aufgrund ihres geschwächten Abwehrsystems und eines eingeschränkten Speichelflusses die Mundschleimhaut anfällig für Pilzerkrankungen, vor allem nach der Anwendung von Kortisonsprays. Um bei ihnen den sogenannten Mundsoor zu verhindern, sollten Angehörige den Mund sowie die Zahnprothese regelmäßig reinigen. Pflegewissenschaftlerin Maria Krause vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe verrät im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" zudem einen praktischen Trick gegen drohenden Hefepilzbefall im Mund: "Reichen Sie kleine Eiswürfel, die Sie mit Zitronenstückchen gefüllt haben. Das fördert den Speichelfluss und entzieht dem Pilz die Angriffsfläche." Sollte sich dennoch der typisch weißliche Belag im Mund bilden, ist das grundsätzlich ein Fall für den Arzt.



Tipps zum Schutz vor Hautpilzerkrankungen - ob an Füßen und Nägeln, Körperfalten oder Schleimhäuten - finden Leserinnen und Leser im aktuellen "Senioren Ratgeber".



