New York (ots) - Marken und Agenturen bekommen nun eine brandneue, intuitiv bedienbare und unglaublich leistungsstarke Influencer-Marketing-Lösung, die Teams, Influencer und Kampagnen wirkungsstark verbindet.



Talkwalker, die führende Social Listening- und Analytics-Plattform, hat heute den Start von Influencer One bekannt gegeben. Influencer One wurde auf der Grundlage der preisgekrönten Social Data Analytics-Software von Talkwalker entwickelt und positioniert sich als die ultimative Plattform um alle Influencer-Aktivitäten aus einer Plattform heraus zu organisieren.



Aktives Influencer-Management gestaltet sich für Kommunikations-Profis mitunter schwierig: Die Messung schier unbegrenzter Social-Media-Daten, die Identifizierung relevanter Markenbotschafter und die Integration neuer Technologien in die eigenen Geschäftsprozesse sind hier oft große Hindernisse für Marketing- und PR-Experten.



"Wir entwickeln die Branche nun aktiv weiter", sagt Robert Glaesener, CEO von Talkwalker. "Da Influencer Marketing bereits als milliardenschwerer und essentieller Bestandteil vieler Marketingstrategien gilt, wollten wir eine Plattform schaffen, die globale Influencer-Marketingaktivitäten zentralisiert und effizient koordiniert. Influencer One bietet die Komplettlösung und zeigt großen Marken die tatsächliche Wirkung ihres Influencer-Marketings."



Influencer One zielt darauf ab, die eine, intuitiv nutzbare und datenstarke Plattform zu sein, die Marketingteams, Influencer und Kampagnen verbindet. Von der Auswahl der wichtigsten Markenbotschafter aus Millionen von Daten, über die Implementierung einer Influencer-Kampagne bis hin zum ROI-Monitoring aller Influencer-Aktionen ist Influencer One die eine umfassende Lösung. Das Influencer Management wird so reibungsloser, ergebnisorientierter und letztendlich wirkungsvoller für jede Marke.



"Influencer One ist Teil unserer Strategie, die Analytics-Marktführerschaft durch Innovation voranzutreiben", so Glaesener weiter. "Über 200.000 Menschen auf der ganzen Welt nutzen inzwischen unsere Analytics-Tools. Mit dem heutigen Produktlaunch übertragen wir unser fundiertes Marketing- und PR-Analytics-Wissen in das Influencer-Marketing. Unser technologischer Vorsprung im Bereich Data Science und AI erlaubt uns die Bereitstellung einer kompletten Analytics-Plattform und stellt sicher, dass unsere Kunden die Wirkung Ihrer digitalen Strategie in allen Bereichen maximieren können."



Influencer One ist integraler Bestandteil dieser Strategie und gibt Unternehmen ein skalierbares Tool an die Hand, welches alle Bereiche des Influencer-Marketings einbezieht. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung, der Launch zusätzlicher Funktionen und das Hinzufügen weiterer Datenquellen unterstreichen auch in Zukunft Talkwalkers Ziel, Influencer One zur Nummer Eins der Influencer-Management-Tools zu machen.



Über Talkwalker



Talkwalker ist die international führende Social-Listening- und Analytics-Plattform, die mehr als 2.000 Marken und Agenturen dabei unterstützt, die Wirkung Ihrer Digitalstrategie zu maximieren. Talkwalkers hochmoderne Social Media Analytics-Plattform nutzt KI-basierte Technologie, um Online-Konversationen in Sozialen Netzwerken, auf Nachrichten-Seiten, Blogs und Foren in 187 Sprachen zu monitoren und zu analysieren. Talkwalker verfügt über Niederlassungen in New York, Luxemburg, San Francisco und Frankfurt. Aus dem Hause Talkwalker stammen außerdem die Talkwalker Alerts, ein kostenloser Alerting-Dienst, der weltweit von über 500.000 Kommunikations- und Marketingfachleuten genutzt wird.



