Zürich - Martin Greweldinger wurde zum Group Chief Product Officer (CPO) - eine neue Funktion bei Avaloq - nominiert und tritt zum 1. Januar 2019 in die Konzernleitung ein. Er wird an Juerg Hunziker, Group CEO, berichten und für die Verknüpfung von Kunden- und Marktanforderungen und die entsprechende Übersetzung in Produkt- und Service Offerings verantwortlich sein.

Martin Greweldinger bringt langjährige und breite Erfahrungen in der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in seine neue Rolle ein. Vor seinem Wechsel zu Avaloq war er Principal und zentrales Mitglied der Branchenbereiche Banken/Finanzen und Technology & Digital bei der Boston Consulting Group. Davor war er mehr als 15 Jahre für eine Reihe führender Finanzinstitutionen tätig, darunter die Commerzbank, Credit Suisse und Dresdner Bank. Er verbrachte viele Jahre seines Berufslebens in der Region Asien-Pazifik. Martin Greweldinger besitzt einen MBA der IE Business School und einen B.Sc. in Wirtschaftsinformatik der Frankfurt School of Finance and Management.

Zu den Verantwortlichkeiten von Martin Greweldinger zählen unter anderem die Produktstrategie, Produktdesign, Produktmanagement (in Zusammenarbeit mit dem Group Chief Technology Officer) sowie Produktpositionierung, -messaging und -preisgestaltung. Der Group CPO wird Marktinitiativen von Avaloq unterstützen.

Jürg Hunziker, Group CEO von Avaloq, sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir eine so hochkarätige Person wie Martin Greweldinger als Group CPO gewinnen konnten. ...

