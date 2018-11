(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will die Kunststoffsparte auf Profit trimmen und mit mehreren Maßnahmen die Marge verbessern. Insgesamt soll bis Ende 2020 eine Margenverbesserung im Volumen von 150 Millionen Euro erzielt werden, sagte Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Diese Summe sei mittlerweile stärker mit Maßnahmen hinterlegt. Betroffen seien etwa der Sales-Bereich, die Werke oder die Lieferketten. Unter anderem werde auch der geplante Stellenaufbau geringer ausfallen als geplant, sagte Schäfer zu Dow Jones Newswires. In der Summe sei dies "deutlich mehr, als wir dieses Jahr als Nicht-Erreichung vermelden mussten", ergänzte der Manager.

Der DAX-Konzern sei bisher nicht zufrieden gewesen mit dem Weg, die Marge bei Contitech auf über 10 Prozent zu steigern. Die Gewinnwarnung Ende August hatte Conti unter anderem mit einem schwächer als erwarteten Erstausrüstungsgeschäft in Europa und China in den Automotive-Divisionen sowie in der Division Contitech begründet.

In der Kunststoffsparte beschäftigt das Unternehmen weltweit knapp 48.000 Mitarbeiter. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 1,56 Milliarden Euro marginal unter dem Vorjahreszeitraum, das EBIT brach allerdings auf 69 Millionen von 110 Millionen Euro ein. Bereinigt verdiente Contitech operativ knapp 92 Millionen nach 132 Millionen im Vorjahr. Die bereinigte Marge sackte auf 5,9 von 8,4 Prozent ab.

