Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte reagierten gestern insgesamt mit einer leicht abnehmenden Risikoaversion auf den Ausgang der Wahlen zum US-Kongress, so die Analysten von Postbank Research.Dies habe als sicher geltende Anlagen belastet, wobei sich die Effekte am Rentenmarkt aber in Grenzen gehalten hätten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei leicht um 1 Basispunkt auf 0,45% gestiegen. 5- bzw. 2-jährige Bunds hätten mit -0,15% bzw. -0,62% jeweils um 2 Basispunkte über ihrem Vortagsniveau rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe bei 3,21% verharrt. Heute Morgen setze sich der verhaltene Aufwärtstrend der deutschen Kapitalmarktzinsen weiter fort. (08.11.2018/alc/a/a) ...

