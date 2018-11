Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit verloren, so die Analysten der Helaba.Zwar sei der Verlust geringer ausgefallen als erwartet und der Senat bleibe in republikanischer Hand, dennoch werde der politische Spielraum für Präsident Trump spürbar kleiner. Dies könnte vor allem in haushaltspolitischen Fragen der Fall sein und Diskussionen über einen "government shutdown" wieder zum Alltag werden lassen. Aber auch ohne die Mehrheit im Repräsentantenhaus sei die Politik von Trump wenig berechenbar gewesen. Im Vergleich dazu gebe es bezüglich der US-Geldpolitik eine gewisse Klarheit. ...

