Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Marktumfeld hat sich seit Ende Oktober wieder leicht verbessert, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Die potenziellen Risiken, die bereits seit geraumer Zeit zu Phasen erhöhter Volatilität und Risikoaversion beitragen würden, hätten jedoch auch in den vergangenen Wochen nicht aus dem Weg geräumt werden können. So gebe es weiter keine Klarheit über den Brexit-Deal oder Italiens Haushalt. Auch die geopolitischen Spannungen seien weiter präsent und dürften die globale Wirtschaftsdynamik beeinträchtigen. Anfang November habe die EBA ihre Stresstestergebnisse bekannt gegeben und so den Investoren einen Überblick über den Zustand des Finanzsektors im Falle eines Krisenszenarios gegeben. Grundsätzlich habe der Stresstest eine solide Verfassung des europäischen Bankenmarktes gezeigt. Der iTraxx Senior Financial handle aktuell bei 85 Bp und somit etwa 13 Bp unterhalb des Jahreshöchststands von Ende Oktober. ...

