Der Aktienkurs von Barrick Gold könnte nun einen Trendwechsel vollziehen, bisher ist es aber nicht dazu gekommen. In den letzten Wochen konnte der Kurs wieder kräftig ansteigen, die Aufwärtsbewegung endete dann aber am Widerstand in Form der Abwärtstrendlinie. Durch das Abprallen hat sich eine weitere Abwärtsbewegung in Stellung gebracht. Der MACD befindet sich seit zwei Wochen unter dem EXP, dies unterstützt fallende Notierungen.

4-Stundenchart: Es herrscht Ungewissheit!

Seit Anfang ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...