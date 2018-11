FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS G4S PRICE TARGET TO 200 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TYMAN PRICE TARGET TO 365 (397) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4750 (4730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES GAME DIGITAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 60 (35) PENCE - CFRA CUTS ITV PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 575 (713) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4085 (4225) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES FUNDING CIRCLE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 425 PENCE - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3115 (3010) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1571 (1500) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3200 (3550) PENCE - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1085 (1275) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 580 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 215 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS G4S PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 400 (530) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (2400) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS G4S TO 'SECTOR PERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 210 (340) PENCE - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'NEUTRAL'



