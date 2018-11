Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Ergebnisse der Münchner seien insgesamt durchwachsen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick des Elektrokonzerns könnte von einigen Marktteilnehmern als konservativ gewertet werden, auch wenn sich dies im Vorjahr nicht bewahrheitet habe. Angesichts der starken Kurszuwächse von Siemens Healthineers und Siemens Gamesa ohne nennenswerte Reaktion in der Siemens-Aktie, könnte dies nun nachgeholt werden, so der Experte./ag/la Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-08/11:32

ISIN: DE0007236101