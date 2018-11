Die 18,4 Milliarden Euro schwere Übernahme von Unitymedia durch Vodafone ist in den Fokus des Bundeskartellamts geraten. Die Behörde will die Auswirkungen der Fusion auf die Märkte in Deutschland prüfen.

Das Bundeskartellamt will die Prüfung der 18,4 Milliarden Euro schweren Übernahme von Unitymedia sowie weiterer Osteuropa-Aktivitäten des US-Kabelnetzbetreibers Liberty Global durch Vodafone an sich ziehen. Im Einvernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...