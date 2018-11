Unterföhring (ots) -



Mit im Spiel und voll dabei! Insgesamt 474.590 Mal wurde die "Alle gegen Einen"-App vor der vierten Ausgabe der neuen ProSieben-Liveshow am Samstag, 10. November, ab 20:15 Uhr, im Store geladen. Eun-Kyung Park, Geschäftsführerin ProSiebenSat.1 TV Deutschland für Digital Content & Products: "Der Erfolg der 'Alle gegen Einen'-App hat unsere Erwartungen übertroffen: 474.590 Mal wurde die App bis zum Ende der dritten Show auf mobilen Devices installiert. Es gibt kaum ein anderes Programm, das live ein so hohes Engagement bei seinen Zuschauern auslöst. In der zweiten Show hat sich das Mitspielen für eine Zuschauerin richtig gelohnt. Martina hat 80.000 Euro gewonnen, weil sie in der App mitgeschätzt hat."



Die "Alle gegen Einen"-App ist die einzige Voraussetzung, um auch bei der vierten Ausgabe der Elton-Show gemütlich vom heimischen Sofa aus den Magdeburger Matthias (30) und den bis zu 100.000-Euro-Jackpot zu jagen. Der 30-jährige Angestellte koordiniert und berät Kinder- und Jugendeinrichtungen und sieht der Show entspannt entgegen: "Lexika wälzen oder physikalische Kräfte auswendig lernen bringt nichts. Ich habe mehr Erfahrungen auf der Welt gesammelt als die meisten 'Mitspieler'. Deshalb gehe ich einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache und höre auf meinen Bauch." Unterstützung bekommt der Magdeburger von den Promi-Jokern Collien Ulmen-Fernandes und Tom Beck. Co-Host ist Bastian Bielendorfer, der viele Experimente selbst durchführt. Bisher konnten sich zweimal die Kandidaten durchsetzen. Einmal gewann TV-Deutschland: Zuschauerin Martina wurde live in der Show per Video-Chat von Elton mit ihrem 80.000-Euro-Gewinn überrascht. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.alle-gegen-einen.de.



"Alle gegen Einen", am Samstag, 10. November, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: allegegen1



