Moody's geht davon aus, dass die türkische Wirtschaft 2018 um 1,5 Prozent wächst und im folgenden Jahr um 2 Prozent schrumpft. Es wird erwartet, dass die argentinische Wirtschaft in diesem Jahr um 2,5 Prozent und 2019 um 1,5 Prozent schrumpfen wird. Die Türkei und Argentinien werden in den kommenden Quartalen starke Rückgänge erleiden, so Moody's Investors Service ...

