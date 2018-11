Die aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz werden sich am 19. November in Berlin bei der Mittelstandsvereinigung der CDU vorstellen. Diesen Termin bestätigte MIT-Chef Carsten Linnemann der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Neben Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz gelten CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als aussichtsreiche Kandidaten bei der Bewerbung um die Nachfolge von Angela Merkel. Alle drei hätten für den Termin Mitte November zugesagt, so Linnemann weiter. Neben den Vorstellungsrunden in den CDU-Organisationen sind mehrere Regionalkonferenzen geplant, die in der kommenden Woche starten sollen.