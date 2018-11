Graz (ots) - Andrea Bocelli, der italienische Star-Tenor feiert mit seinem neuen Album mit dem schlichten Titel "Si" weltweit grandiose Erfolge



So schaffte es der Superstar binnen einer Woche als erster italienischer Künstler die Nr. 1 der britischen Charts zu erklimmen. Auch in den USA schaffte es Andrea Bocelli zum ersten Mal in seiner unglaublichen Karriere auf Platz 1 der Billboard 200 Charts. Für sein Album "Si" konnte der wohl beliebteste und meistgehörte Tenor der Welt einige der momentan genialsten Musiker wie Ed Sheeran, Pop-Sensation Dua Lipa, Josh Groban und Aida Garifullina gewinnen. Im Mittelpunkt dieses uniquen Albums steht allerdings das atemberaubende Duett Fall On Me Andrea Bocellis mit seinem Sohn Matteo, einer wunderschönen, ergreifenden Ballade welche die tiefen Bande zwischen Eltern und Kindern widerspiegelt. Fall On Me untermalt auch den Abspann des neuen Disney-Films Der Nussknacker und die vier Reiche und ist bereits als Musikvideo das nie zuvor gezeigte Fotos von Andrea und Matteo aus dem Familienfotoalbum enthält, verfügbar.



Andrea Bocelli, der am 22. September seinen 60. Geburtstag feierte, wollte nach eigenen Worten, etwas Anderes, etwas Neues schaffen: "Ich wollte zu meinen Erinnerungen zurückkehren, als ich noch ein junger Mann war, der an einer Pianobar spielte. Ich habe seit dieser Zeit viele Alben produziert und viele Cover gesungen. Aber nun sagte ich mir: Jetzt ist die Zeit gekommen, neue Lieder zu finden ". Und das ist dem Tenor mit der "Stimme Gottes" wirklich gelungen:



Sì ist ein Album das Herz und Seele streichelt, den Glauben an die Familie betont, voller Melodie und Magie. Aus diesem Grund hat Bocelli auch den schlichten und einfachen Titel "Si" gewählt. "In dieser historischen Zeit, die wir gerade durchmachen, sagen wir zu oft Nein. Aber Ja ist das Wort, das Sie sagen sollten, denn aus tausend Gründen ist Sì der Ausdruck eines positiven, kraftvollen menschlichen Willens und Gefühls."



Mit seinem beliebten Crossover-Appeal zieht Bocelli Millionen Fans in seinen Bann. Der Star-Tenor hat mit einer Reihe A-Klasse Popstars zusammengearbeitet, darunter Céline Dion, Tony Bennett, Ed Sheeran, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger und vielen mehr.



Zu seinem 60. Geburtstag ist Andrea Bocelli stolz darauf, dorthin zurückzukehren, wo alles begann. Sein erhebendes neues Album Sì gibt uns einen Einblick in die Welt dieses außergewöhnlichen Sängers und einer wahren globalen Ikone.



Erleben Sie Andrea Bocelli Live bei seinen nächsten Deutschland oder Schweiz Konzerten:



- Deutschland - 09.01.2019 - TUI Arena HANNOVER - Deutschland - 11.01.2019 - Hans-Martin-Schleyer Halle STUTTGART - Schweiz - 19.01.2019 - St. Jakobshalle BASEL



