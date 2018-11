Seit mehr als 15 Jahren unterhält SETCARD eines der größten und zuverlässigsten Menüsystemnetze der Türkei. In jüngster Zeit hat SETCARD durch die Erweiterung der Systemfunktionalität neue Impulse erhalten; die Voraussetzung dafür war ein äußerst zuverlässiger Anbieter von POS-Terminaltechnologie. SETCARD beauftragte SPECTRA Technologies aufgrund der zahlreichen, seit 2006 gemeinsam durchgeführten Projekte sowie der Erfolgsbilanz in Bezug auf die Produktzuverlässigkeit und außergewöhnliche Betreuung nach dem Verkauf. Das T300 bietet Komplettfunktionen aus einer Hand, funktioniert absolut eigenständig in unbesetzten Umgebungen, erweitert die Angebote von SETCARD und stärkt die POS-Infrastruktur der SETCARD-Kunden.

Das T300 macht den Mitarbeitern POS-Transaktionen zur Mittagszeit in jeder Umgebung schnell und einfach eine Einzelhandelsstation mit Personal. Die Tastatur des T300 ist groß, hell und benutzerfreundlich. Transaktionsbelege werden vom T300 per E-Mail an die Mitarbeiter gesendet. SPECTRA TECHNOLOGIES arbeitet mit SETCARD und seinen Kunden zusammen, um dafür zu sorgen, dass das Terminal einwandfrei funktioniert, alle Transaktionsinformationen sammelt und alle gesammelten Daten vom POS-Terminal T300 an die Zentrale übermittelt.

SETCARD macht komplizierte Transaktionsmodelle wie die Annahme von Bargeld oder Essenstickets und Gutscheinen überflüssig. SPECTRA Technologies stellt sicher, dass Transaktionsdaten erfasst werden, damit Unternehmen nachweisen können, dass sie die Anforderungen an ein Mahlzeitenprogramm erfüllen und Salden, Kartenkündigungen und andere Kartenprobleme in Echtzeit sehen und kontrollieren können.

Ein flexibles und äußerst zuverlässiges Terminal wie das SPECTRA T300 bietet SETCARD die nötige Sicherheit, um breit angelegte Mitgliedsnetzwerke in der Türkei aufzubauen, Treueprogramme und regelmäßige Werbeaktionen von SETCARD zu unterstützen und Wartschlangen zur Mittagszeit schneller zu verkürzen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf https://www.spectratech.com/wp-content/uploads/mailchimp/T300CT_leaflet.pdf

www.spectratech.com

Über SPECTRA Technologies

Seit 1993 Vorreiter im Bereich der Finanztechnologie.

SPECTRA Technologies begann in den 90er Jahren seinen Einsatz für den Umstieg von Bargeld auf elektronische Zahlungen, als Bargeld noch das primäre Zahlungsmittel war und "Fintech" noch nicht einmal existierte. Von einem Start-up-Unternehmen in Hongkong zu einem wichtigen Akteur in Asien gewachsen, exportieren wir inzwischen Produkte und bilden Partnerschaften in mehr als 65 Ländern.

Bezahlterminals von SPECTRA decken 90 Prozent der Händler in Hongkong zu Spitzenzeiten ab. Zurzeit sind mehr als 100.000 Geräte in Hongkong im Einsatz.

Die Erfolgsgeschichte und Leidenschaft für die Finanztechnologie hat viele junge Entwickler zur Gestaltung von elektronischen Zahlungsgeräten inspiriert. SPECTRA Technologies hat und wird sich weiterhin damit beschäftigen, die Branche in der E-Payment-Entwicklung anzuführen und die Fintech-Revolution voranzutreiben.

