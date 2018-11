Nach sieben Quartalen in Folge mit beschleunigtem Umsatzwachstum gelang es Apple (WKN:865985), sein Geschäft im viertel Quartal des Geschäftsjahres noch schneller auszubauen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 20 %, da das Unternehmen von steigenden iPhone-Einnahmen und großen Zuwächsen in den Segmenten "Dienstleistungen" und "Sonstige Produkte" profitierte. Während die Investoren das starke Quartal, das am Donnerstag gemeldet wurde, verdauen, werfen wir hier einen Blick auf einige wichtige Neuerungen aus dem Berichtszeitraum, einschließlich der Gründe, warum die Investoren nicht erwarten sollten, dass sich Apples beschleunigtes Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 fortsetzt. Apples Ergebnisse für das vierte Quartal: Die rohen ...

