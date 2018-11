Mannheim (ots) -



Vier Unternehmen wurden am Mittwoch, 7. November, mit dem Präventionspreis "Die Goldene Hand" 2018 der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ausgezeichnet. "Die Goldene Hand" ist der bundesweit bedeutendste Preis für sichere und gesunde Arbeitsplätze im Handel und in der Warenlogistik.



Insgesamt hatten sich rund 60 Mitgliedsunternehmen der BGHW für den mit jeweils 5000 Euro dotierten Preis beworben. Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury, die sich aus Mitgliedern der Selbstverwaltung zusammensetzt. "Vier Unternehmen wurden ausgezeichnet, die allesamt vorbildliche Maßnahmen für sichere und gesunde Arbeitsplätze umgesetzt haben", lobte Dr. Wolfgang Uslar, stellvertretender Präventionsleiter der BGHW, die Initiative der Betriebe. In allen vier Unternehmen trugen engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer guten Idee zur Verbesserung der Sicherheits- und Gesundheitskultur bei. "Bei der Gestaltung von sicheren und gesunden Arbeitsplätzen kommt es eben auf jeden einzelnen an", betonte Uslar. "Wer auf sein Arbeitsumfeld achtet und aktiv wird, kann auch im Kleinen Großes bewirken." Uslar schlug den Bogen von der Goldenen Hand zur aktuellen Präventionskampagne GIB MIR NULL! (gibmirnull.de). Auch bei ihr stehe die Hand als Symbol im Mittelpunkt.



Alle Filme über die Preisträger und weitere Informationen: www.diegoldenehand.de. Der Live-Stream von der Veranstaltung: facebook.com/bghw.de.



Die Preisträger der Goldenen Hand 2018:



TE Connectivity Germany, Dinkelsbühl: Kranhakenabdeckung



Nienhaus & Thielkes, Rhede: Sicherheits-Check auf Baustellen



Tyco Electronics Raychem, Ottobrunn: Backenfutterschutz an Drehmaschinen



Thyssenkrupp Schulte, Dortmund: Ideenwettbewerb Handschutz



Hintergrund



Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. "Die Goldene Hand" ist der Präventionspreis der BGHW. Er wird jährlich für besonders gelungene und vorbildliche Projekte in der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz vergeben.



Pressekontakt: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) Siegrid Becker - Unternehmenskommunikation Tel.: 0621-1835960 Fax: 0621-183-5999 E-Mail: s.becker@bghw.de