Norwegen ist für seine unberührte Natur bekannt. Doch der Golfstrom treibt immer mehr Plastikmüll an die Küste. Eine seit Jahrzehnten verdreckte Insel wird nun Forschungsobjekt.

Mit unsicheren Schritten bewegt sich Rune Gaasø über die kleine Heideinsel. Der 62-Jährige ist unter Fischern aufgewachsen, ein echter Naturbursche, der weiß, wie man sich im Terrain bewegt. Doch hier, auf der kleinen Insel westlich der Stadt Bergen, setzt er nur vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Denn wo er auch hintritt, knirscht es.

Unter Moos, Heidekraut und Erde liegen Plastikflaschen und anderer Unrat verborgen. Das vermeintliche Inselidyll vor der norwegischen Küste ist eine Müllhalde.

Über Jahrzehnte hat die Strömung hier angeschwemmt, was Menschen achtlos weggeworfen haben: Öltonnen und Kanister, Planen, große Plastikwannen, wie sie in der Fischindustrie benutzt werden, die Reste einer Mülltonne. Sogar ein Kühlschrank schwimmt in einer braunen Brühe.

"Diese Insel zeigt nicht nur uns hier an der Küste, sondern der ganzen Welt, welche Folgen unsere Konsumgesellschaft für die Natur hat", sagt Gaasø, der sich bei der Umweltorganisation Clean Shores engagiert. "Es ist einfach nur schrecklich."

Diese Müllkippe in der See ist nicht die einzige an der norwegischen Küste. Auf einem Abschnitt von 66 Kilometern - und das ist nur ein Prozent der norwegischen Küstenlinie - hat der Geologe Eivind Bastesen von der Universität Bergen 660 Buchten ausgemacht, in denen Müll angeschwemmt wurde. 250 davon sind ähnlich schlimm verschmutzt wie die kleine Heideinsel.

Trotzdem ist dieses Eiland für die beiden Männer etwas Besonderes. Denn hier hat nie jemand aufgeräumt. Für die Wissenschaft ist das eine gute Nachricht.

"Wir wollen aus dieser Insel ein Forschungsprojekt machen", erklärt Bastesen. "Wir fragen uns: Was passiert hier? Ist das hier eine Fabrik, die Mikroplastik produziert und ihn ins Meer freilässt? Vielleicht ist es aber auch ok, wie es ist. Das versuchen wir, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...