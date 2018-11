Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion hat im September mit einem Anstieg von 0,2% und einer Jahresrate von 0,8% positiv überrascht, berichten die Analysten der Helaba.Die Perspektiven für das 4. Quartal würden besser wenngleich die Bäume nicht in den Himmel wachsen.Beherrschendes Thema sei jedoch das Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten geblieben. Erleichterung, dass die Republikaner zumindest ihre Mehrheit im Senat hätten verteidigen können, habe die Aktienhändler euphorisiert. Dow Jones sowie S&P 500 seien nach dem von vielen erwarteten Wahlausgang über 2 Prozent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen und hätten die großen Finanzmärkte in ihren Bann gezogen. ...

