Das Spitzentreffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Top-Managern der deutschen Autoindustrie dauert an. Unklar war, ob es am Donnerstagvormittag bei den Verhandlungen im Verkehrsministerium in Berlin über Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselautos bereits zu Fortschritten gekommen ist.

Hardware-Nachrüstungen sind Teil des neuen Maßnahmenpakets der Koalition für bessere Luft in Städten mit dem Ziel, weitere Diesel-Fahrverbote zu verhindern. Allerdings weigerten sich die Hersteller bisher, die vollen Kosten zu übernehmen, wie die Regierung es fordert.

VW und Daimler haben bisher angeboten, 2400 Euro der erwarteten Kosten von bis zu 3000 Euro pro Nachrüstung zu übernehmen. BMW lehnt Hardware-Nachrüstungen komplett ab. Scheuer hatte vor dem Treffen Bewegung von den Autoherstellern gefordert./hoe/DP/jha

