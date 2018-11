Erfurt (ots) - Die Serie "Find me in Paris - Tanz durch die Zeit" (ZDF), die Tanz und Fantasy miteinander verknüpft, wurde an historischen Schauplätzen in Paris gedreht, mit der berühmten Opéra Garnier im Mittelpunkt. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Tänzerin aus dem Jahr 1905, die sich plötzlich im 21. Jahrhundert wiederfindet. Die neue Tanzserie zeigt KiKA ab 12. November montags bis donnerstags um 20:10 Uhr.



Die russische Prinzessin Lena (Jessica Lord) lebt 1905 in Paris und macht eine Ausbildung an der Ballettschule der Pariser Oper. Sie ist eine begnadete und leidenschaftliche Tanzschülerin. Kurz nach einem entscheidenden Auftritt für ihre zukünftige Karriere wird sie wie durch Zauberhand in das Jahr 2018 katapultiert und muss ihren Weg zur Tänzerin in einer für sie völlig fremden Umgebung meistern. Nach und nach tauchen Zeichen aus der alten Welt auf und helfen ihr, das Geheimnis ihrer Zeitreise zu entschlüsseln. Doch gibt es einen Weg in die Vergangenheit, und will Lena überhaupt in ihr altes Leben zurück?



Herzstück der Serie sind die Tanzsequenzen aus den Bereichen Ballett und Hip-Hop. Dank des Zeitreise-Elements wird es aufregend und romantisch - eine interessante Mischung, die das Damals und Heute verbindet.



KiKA zeigt "Find me in Paris - Tanz durch die Zeit" (ZDF) vom 12. November bis 3. Dezember montags bis donnerstags um 20:10 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Folgen im KiKA-Player abrufbar. Unter zdftivi.de steht ein 360°-Modul mit Videos und Blick über Paris zur Verfügung.



Die Serie ist eine Koproduktion von Cottonwood Media/Federation Entertainment mit ZDF und ZDF Enterprises. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Frauke Bräuner.



