Noch Anfang Oktober markierte der Dow Jones Index nach einer steilen Rally ein Verlaufshoch bei 26.951 Punkten. Anschließend sackten die Kursnotierungen regelrecht auf 25.000 Punkte in sich zusammen, nach einem kleinen Rebound folgte bis Ende Oktober ein Verlaufstief bei 24.152 Punkten. Doch an dieser Stelle konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen werden, der Dow Jones Index kehrte wieder über das Niveau von 25.000 Zählern zurück. Die restlichen Handelstage zeigten sich recht Ergebnislos, erst nach dem Ergebnis der US-Zwischenwahlen schossen die Kurse über die Hürde von grob 25.820 Punkten hoch und hinterließen im kurzfristigen Chatverlauf des Barometers eindeutige Anzeichen einer klaren Trendwende. Denn aus dem Verlauf seit Anfang Oktober kann man sogar eine inverse SKS-Formation ableiten, deren Schultern im Bereich von 25.000 Punkten verlaufen und der Kopf an den Verlaufstiefs aus Ende Oktober zu finden ist. Rechnerisch ergibt sich dadurch größeres Aufwärtspotenzial, das sogar zu frischen Rekordhochs aufwärts führen dürfte.

Jahresendrally jetzt möglich

Trotz der zahlreichen politischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...