Immer mehr Vermieter setzen für die Verbrauchserfassung auf Funktechnologie. Das zeigt die diesjährige Kampagne des Immobiliendienstleisters ista. Das Essener Unternehmen sprach über 35.000 Kunden an. Jeder Zweite entschied sich daraufhin, vollständig auf fernauslesbare Mess- und Verteiltechnik umzustellen. Davon profitiert auch der Mieter, da kein Ableser mehr in die Wohnung muss. Seit 2016 hat der Immobiliendienstleister die Anzahl der Liegenschaften im eigenen Bestand, die vollautomatisiert fernausgelesen werden, mehr als verdoppelt. Bereits jede dritte Liegenschaft liest das Essener Unternehmen heute per Fernauslesung aus.



"Funkfähige Mess- und Verteilgeräte sorgen für hohe Mieterzufriedenheit und entlasten den Vermieter. Die batteriebetriebenen Endgeräte erfassen den Verbrauch bequem aus der Ferne, sodass für die Ablesung das Gebäude nicht mehr betreten werden muss", sagt Antonio Fischetti, Chief Marketing Officer der ista Deutschland GmbH. Zudem steigt die Ablese- und Abrechnungsqualität durch die elektronische Übermittlung. Die Verbrauchsdaten fließen vollautomatisch, zuverlässig und stichtagsgenau in die Abrechnung ein.



Für die Fernauslesung werden die modernen Mess- und Verteilgeräte in das Funksystem "symphonic sensor net" eingebunden, das als einziges System auf dem Markt mit bidirektionaler Funktechnologie bis hin zu den Endgeräten arbeitet. Auf diese Weise kann jedes Gerät mit jedem anderen Gerät kommunizieren, was selbst unter schwierigen Bedingungen die Ablesung, Umprogrammierung oder Überprüfung der Komponenten aus der Ferne ermöglicht. Eine zentrale Kommunikationseinheit, die als Schnittstelle zwischen der funkenden Messtechnik und dem Mobilfunknetz fungiert, sammelt die Verbrauchswerte und leitet sie in regelmäßigen Abständen verschlüsselt an das ista IT-System weiter.



Diese Infrastruktur wird auch von "ista einfachSmart" genutzt, das einen ganzheitlichen Standard für den digitalen Informationsfluss zur Heizkostenabrechnung von Gebäuden bietet. Eine wichtige Rolle spielt dabei das einfach zu bedienende Webportal, über das sich sämtliche abrechnungsrelevanten Daten komfortabel verwalten und übermitteln lassen. Die Kunden können hier den jährlichen Verbrauch von Liegenschaften vergleichen, um Einsparpotenziale zu erkennen oder den Erfolg von Sanierungsmaßnahmen zu überprüfen. Ebenso ist der Funktionsstatus der funkfähigen Rauchwarnmelder des Immobiliendienstleisters im Webportal einsehbar.



Über ista



ista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unseren Produkten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltig einzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert, also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparente Visualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfolio modernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazu gehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24 Ländern weltweit über 5.500 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparung wichtiger Ressourcen. 2017 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz von 881,1 Mio. Euro. Mehr Informationen unter www.ista.de.



