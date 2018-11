Wollerau (ots) - Zum dritten Mal in Folge ist die Schweizer

Unternehmensberatung Staufen.Inova AG mit dem ASCO Award

ausgezeichnet worden. Den Preis 2018 erhielt sie für ein

multinationales Lean Transformations Projekt beim Lifthersteller

Schindler. Die renommierte Association of Management Consultants

Switzerland (ASCO) prämiert jährlich die besten und nachhaltigsten

Unternehmenstransformationen in der Schweiz.



Zum diesjährigen Wettbewerb «Best Business Transformation» der

Berufsvereinigung Schweizer Managementberater war die Staufen.Inova

AG mit dem Projekt «SCALE» beim weltweit tätigen Lifthersteller

Schindler angetreten. Es trug massgeblich dazu bei, europäische

Standorte langfristig zu sichern.



So arbeiten die vier Produktionsstätten Ebikon, Locarno, Saragossa

und Dunajská Streda nach der Transformation erfolgreich in einer

übergeordneten prozessorientierten Struktur. Dadurch wurden die

Grundlagen für nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstrukturen entlang

der europäischen Supply Chain von Schindler geschaffen. Die

Ergebnisse: Die Produktivität stieg um 25 Prozent, die Termintreue

auf 99,5 Prozent. Gleichzeitig wurde die Durchlaufzeit um 15 Prozent

reduziert.



«Die Auszeichnung macht uns sehr stolz. Sie zeigt, dass wir in

multinationalen Projekten erfolgreich sind und mit nachhaltigen

Projekten dazu beitragen, die Fertigung in der Schweiz zu halten»,

sagt Dr. Urs Hirt, Geschäftsführer der Schweizer Unternehmensberatung

Staufen.Inova AG und gleichzeitig Leiter des Projekts bei dem Konzern

aus Ebikon. «Nur mit hoher fachlicher Expertise, innovativen Methoden

und in echten Partnerschaften mit den Kunden kann ein solcher Erfolg

gelingen. Der renommierte Preis der Standesvertreterin der Schweizer

Managementberater ist daher für unseren Kunden und unser gesamtes

Team eine grosse Ehre.»



Die ASCO hat ihren Preis für die besten und nachhaltigsten

Unternehmenstransformationen in der Schweiz zum 14. Mal verliehen.

Der Award soll die grundlegende Neuausrichtung einer Firma

dokumentieren, erfolgreiche Beziehungen zwischen Kunden und ihren

Beratern hervorheben und auf ausserordentliche Erfolge hinweisen. Die

mehrfach ausgezeichnete Staufen.Inova AG gehört zu den führenden

Beratungsunternehmen für Lean Management und Supply Chain Management

in der Schweiz.



Über Staufen.Inova AG - www.staufen-inova.ch



Staufen.Inova gehört zu den führenden Beratungsunternehmen für

Lean Management und Supply Chain Management in der Schweiz. Als

Partner auf dem Weg zur unternehmerischen Exzellenz unterstützt das

international operierende Consultinghaus KMU und Konzerne dabei, ihre

Wertschöpfungs- und Managementprozesse entlang der gesamten Supply

Chain zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse

effizient zu gestalten. Mit der Staufen Akademie bietet das

Beratungsunternehmen auch in der Schweiz zertifizierte

praxisorientierte Schulungen an. Das Consultinghaus hat auch 2018

wieder den renommierten ASCO Award gewonnen.





