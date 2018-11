Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL nach den Quartalszahlen des TV-Senders auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61,50 Euro belassen. Schwache Umsätze und Margen in Deutschland seien negativ, positiv dagegen das starke organische Wachstum der Tochter Fremantle, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

