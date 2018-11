Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutz nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,00 Euro belassen. Das Quartal sei insgesamt stark ausgefallen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Risiken für die Zulieferer der Autoindustrie seien zwar schwer abschätzbar, aber eine mögliche Partnerschaft in China könnte sich günstig auswirken./mf/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-11-08/12:34

ISIN: DE0006305006