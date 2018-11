Potsdam (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064085 -



Um die bisherigen deutsch-russischen Rohstoff-Beziehungen zu

erweitern und zu stärken, haben sich die Teilnehmer der 11.

Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz vom 6. bis 8. November 2018 in

Potsdam darauf verständigt, stärker beim Thema Nachhaltigkeit zu

kooperieren. Hierbei bekennen sich die Teilnehmer der

Rohstoff-Konferenz insbesondere zu einer nachhaltigen

Rohstoffpartnerschaft und zum Klimaschutz, zu einer nachhaltigen und

digitalisierten Rohstoffwirtschaft sowie zu einer verstärkten

Kooperation bei Hightech-Rohstoffen.



Deutsche und russische Regierungsvertreter bekräftigten zudem ihr

Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen. Sie sind sich einig darin, dass

moderne Technologien dazu beitragen sollen, die darin verankerten

Ziele zu erreichen. Ansatzpunkte für eine Nachhaltigkeitskooperation

sehen beide Seiten beispielsweise in der "Vergrünung" der

Erdgaslieferungen aus Russland - z. B. durch thermische Spaltung von

Erdgas ("Methan-Cracking") zur CO2-freien Produktion von Wasserstoff.

Ebenso sollen in Russland erneuerbare Energien ausgebaut und die

Energieeffizienz weiter verbessert werden.



Weitere Bestrebungen der bilateralen Zusammenarbeit bestehen

darin, die Kreislaufwirtschaft durch Wasseraufbereitung und Recycling

zu verbessern, um Bergbaufolgen in Russland und Deutschland zu

beseitigen.



Die verstärkte deutsch-russische Zusammenarbeit soll darüber

hinaus die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

der Rohstoffwirtschaft vorantreiben und Versorgungssicherheit bei

Rohstoffen für Zukunftstechnologien sicherstellen. Im Rahmen einer

Nachhaltigkeitspartnerschaft wird ein klimafreundliches Wirtschaften

im Bergbau fokussiert, wofür die besten verfügbaren Techniken (BVT)

eingesetzt werden sollen.



Die Teilnehmer der Konferenz appellieren, den hierzu begonnenen

Dialog im Rahmen des Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums aktiv

mitzugestalten. Die Bereiche Wissenschaft und Bildung werden bei dem

angestrebten Veränderungsprozess im Rahmen einer neuen

Nachhaltigkeitskooperation als wichtiges Fundament definiert. Der

Veränderungsprozess kann in erster Linie durch eine verstärkte

technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit beider Nationen mit Leben

befüllt werden. Dies soll insbesondere mithilfe deutsch-russischer

Forschungs- und Austauschprojekte zwischen Hochschulen und

Unternehmen realisiert werden.



Bei der 11. Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz in Potsdam haben

sich mehr als 500 deutsche und russische Vertreter aus Wissenschaft,

Wirtschaft und Politik über wichtige Fragen und Zukunftsprobleme der

Rohstoffwirtschaft ausgetauscht - darunter fast 100

Nachwuchswissenschaftler und Studenten aus beiden Nationen. Auch

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der stellvertretende

Ministerpräsident der Russischen Föderation, Alexej Gordejew, nahmen

an der Konferenz teil.



Ausführliche Informationen zu den Programmpunkten und den

Referenten der 11. Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz in Potsdam

finden Sie unter www.rohstoff-forum.org.



Deutsch-Russisches Rohstoff-Forum:



Das Deutsch-Russische Rohstoff-Forum ist eine zentrale

Dialogplattform zur Intensivierung der Rohstoffbeziehungen beider

Länder. Es wurde 2006 von der Technischen Universität Bergakademie

Freiberg und der Staatlichen Bergbau-Universität St. Petersburg - den

ältesten Montanhochschulen der Welt - gegründet. Hochrangige

Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft nutzen die vom

Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum durchgeführten Rohstoff-Konferenzen

dazu, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft

der deutsch-russischen Rohstoffpartnerschaft zu diskutieren. Im

Mittelpunkt stehen dabei unternehmerische Projekte,

wissenschaftlich-technische Kooperationen sowie gemeinsame Strategien

für Innovationen und Effizienz im Rohstoffsektor.





Originaltext: VNG AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064085

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064085.rss2



Kontakt:

Deutsch-Russisches Rohstoff-Forum e. V.

Akademiestraße 6

09599 Freiberg



Pressekontakt:

Christian Roos

konferenz@rohstoff-forum.org

Fon: +49 341/ 443 5946



www.rohstoff-forum.org