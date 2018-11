Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Bonner hätten ordentliche Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Wilton Fry in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Konzern hänge weiter vor allem von steigenden operativen Ergebnissen aus dem US-Geschäft ab, die in Deutschland und dem Rest von Europa in VDSL- und LTE-Netze reinvestiert würden./ag/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508