In Köln und Bonn könnten die nächsten Dieselfahrverbote kommen. Noch am Donnerstag könnte ein Urteil zu den umstrittenen Maßnahmen fallen.

Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn werden wahrscheinlicher. In einem Verfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht sagte der Vorsitzende Richter Michael Huschens, man denke über ein streckenbezogenes Verbot in Bonn sowie eine zonale Einschränkung in Köln nach. "Das Kind liegt seit neun Jahren im Brunnen", so Huschens.

Und je länger es im Brunnen liege, desto härtere Maßnahmen müssten ergriffen werden. Dabei verwies Huschens ...

