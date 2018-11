Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 170 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Automobilzulieferer habe eine "Gewinnwarnung light" veröffentlicht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Konzernvorstände schienen zur Zeit nur noch auf Sicht zu fahren. Ein sich verschärfender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU könne für zusätzlichen Druck sorgen, so der Experte. Continental hatte zur Vorlage seiner Quartalsbilanz den Umsatzausblick wegen der aktuell weltweit schwächelnden Autoproduktion unter Vorbehalt gestellt./bek/tav Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004