Die Wall Street dürft am Donnerstag mit Abgaben starten, nachdem das Ergebnis der US-Zwischenwahlen am Vortag für den größten Gewinn nach einer Wahl für den S&P-500 seit 1982 gesorgt hatte. Der Future auf den Index gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

Im Blick steht weiterhin der Ausgang der Zwischenwahlen, zudem rückt die Sitzung der US-Notenbank zunehmend in den Vordergrund. Nach bereits drei Zinserhöhungen in diesem Jahr wird mit einer weiteren Anhebung allerdings erst im Dezember gerechnet, daher richtet sich die Aufmerksamkeit auf Aussagen zum weiteren Zinstempo der Fed und etwaige Aussagen zu den Folgen des Handelskonflikts für die US-Wirtschaft.

Konjunkturseitig steht die wöchentliche Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Ökonomen rechnen hier mit einem leichten Rückgang auf 210.000 nach zuvor 214.000.

Unter den Einzelwerten gibt der Halbleiterhersteller Qualcomm im vorbörslichen Handel 5,1 Prozent ab, nachdem das Unternehmen am Vortag nach Börsenschluss Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hat. Auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 90 Cent je Aktie erzielt, während Analysten lediglich mit 83 Cent je Anteilsschein gerechnet hatten. Allerdings leidet Qualcomm unter den weltweit rückläufigen Smartphone-Verkaufszahlen. Auch der noch nicht beigelegte Patentstreit mit Apple lastet auf Qualcomm.

Für Tesla geht es um 0,2 Prozent nach unten, nachdem der Autobauer mitgeteilt hat, dass Robyn Denholm neuer CEO wird. Elon Musk folgt damit ein relativer Außenseiter an der Spitze des Unternehmens.

Roku brechen um 10,5 Prozent ein. Das Ergebnis im dritten Quartal hatte zwar die Erwartungen übertroffen, der Ausblick auf das vierte Quartal kam am Markt hingegen nicht gut an.

Die Aktien von TripAdvisor steigen um 8 Prozent, nachdem das Ergebnis für das dritte Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen hat. Das Unternehmen verzeichnete ein bereinigtes Ergebnis von 72 Cent pro Aktie. Die Markterwartungen lagen bei 48 Cent je Anteilsschein.

Monster Beverage verlieren 11,5 Prozent. Coca-Cola plane zwei neue Getränke auf den Markt zu bringen, wodurch sich der Wettbewerb auf dem Energy-Getränkemarkt verschärfen dürfte, teilte der Getränkehersteller mit.

Die Zayo Group hat am Mittwoch nach Börsenschluss eine Aufspaltung des Konzerns in zwei börsennotierte Unternehmen angekündigt. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Mittwoch knickte sie aber um 23,3 Prozent ein.

Papa Murphy's hat die Prüfung von finanziellen und strategischen Alternativen angekündigt, die auch einen möglichen Verkauf einbeziehen können. Auch diese Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch verzeichnete sie aber ein Plus von 15,7 Prozent.

Take-Two gewinnen 2,3 Prozent hinzu, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal mehr umgesetzt hat als erwartet und den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben hat. Ursächlich für den Optimismus des Unternehmens ist "Red Dead Redemption 2", das in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung 725 Millionen Dollar Umsatz erzielt habe.

Negativ wurden die Zahlen und Ausblick von Microchip Technology aufgenommen. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel fiel sie um 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2018 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.