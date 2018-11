Das Zahlenwerk, das die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) heute Früh vorlegte, kann man als Investor ganz genau durchforsten, nach Haaren in der Suppe und Licht am Ende des Tunnels suchen. Aber wenn man die Aktie hat oder den Einstieg erwägt, will man eigentlich ja nur eines: dass der Kurs steigt. Und da kann es einem eigentlich eher egal sein, ob das mit dem Rückenwind der Quartalsbilanz gelingt oder aus anderen Gründen. Denn fragt man sich nach der Nachhaltigkeit der Zahlen, bleibt am Ende ja doch nur ein Fragezeichen. Das Ergebnis des dritten Quartals war weniger schlecht als befürchtet, heißt es. Schön. Dafür reduziert das Geldhaus die 2020er-Ertragsprognose. Nicht schön… aber weder die Bank noch die Analysten oder die Marktteilnehmer könnten wirklich absehen, was 2020 dann wirklich sein wird. Also wäre es doch eigentlich ganz einfach:

Es gilt zu eruieren, wo die Aktie drüber muss und wo sie nicht drunter darf, basta. Das klingt unwissenschaftlich ...

